Cancer du sein : comment réaliser son auto-palpation ?

Ancienne médecin généraliste aujourd’hui retraitée, Jacqueline Marsigny est vice-présidente de la ligue contre le cancer du comité de Haute-Saône. Elle est catégorique "un cancer du sein ne fait pas mal, c’est grâce à l’auto-palpation que l’on décèle des tumeurs". D’où l’importance de réaliser cet auto-examen environ une fois tous les deux mois, cinq jours au moins après les règles, en position debout, seins nus et devant un miroir.

L'examen visuel

Le premier examen est visuel est à pour but de repérer si l’on possède sur sa poitrine une ou plusieurs de ces anomalies :

une grosseur

une rétractation de la peau

un effet peau d’orange

une rétractation du mamelon (certaines femmes naissent avec un ou deux mamelons rétractés)

un écoulement du mamelon (sauf pour les femmes allaitantes)

une rougeur persistante

une dissymétrie anormale

Si l’on repère au moins une anomalie, il faut prendre rendez-vous sans attendre chez son médecin, son gynécologue ou sa sage-femme qui prescrira des examens si besoin.

L'auto-palpation pour déceler d'éventuelles tumeurs

Le second examen est l’auto-palpation. Toujours en position debout et seins nus, on palpe un sein l’un après l’autre en suivant le schéma suivant :

On utilise ses trois doigts à plat (index, majeur et annulaire) pour palper son sein.

On lève un bras en plaçant la main derrière la tête et on commence par l’extérieur du sein en faisant de petits cercles en appuyant avec ses trois doigts. On utilise la main droite pour le sein gauche et vice-versa.

On passe sur tout le sein en finissant par le mamelon que l’on pince légèrement.

On n’oublie pas de palper l’aisselle et aussi la clavicule et le sternum.

Si l’on sent une grosseur ou que du liquide sort du mamelon, on prend également rapidement rendez-vous chez son médecin, son gynécologue ou sa sage-femme qui prescrira des examens en cas de besoin

Attention, cet auto-examen ne doit pas être pratiqué tous les jours sous peine d'être, cette fois, dangereux pour la santé. Il ne remplace pas non plus la visite chez le médecin, gynécologue ou sage-femme et doit donc être complété d’une palpation par un professionnel de santé au moins une fois par an.

Infos +