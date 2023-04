Comment le Crédit Agricole Franche-Comté s’engage-t-il dans la transition énergétique ?

Mardi 4 avril, le Crédit Agricole Franche-Comté a réuni administrateurs, clients et collaborateurs au sein d'une réunion d'informations à Micropolis. Le président général S.A Philippe Brassac et le directeur du Crédit agricole Franche-Comté Franck Bertrand, ont présenté les différents aspects de la stratégie énergétique développée sur le territoire.

Au total, entre 400 et 500 personnes étaient invitées au sein de la réunion. L'objectif : revenir sur le rôle du Crédit Agricole Franche-Comté auprès des acteurs économiques et développer la stratégie financière et écologique. Pour Philippe Brassac, directeur général du Crédit Agricole, cette banque régionale franc-comtoise reste avant tout symbolique. "Le Crédit Agricole est né en 1885 ici, la caisse locale de Salins était la première caisse locale du Crédit Agricole. Elle avait été créée pour financer les agriculteurs exclus du système bancaire".

"Nous louons des partenariats avec des apporteurs de solution et les mettons en relation avec nos clients"

Une proximité locale que souhaite préserver le Crédit Agricole Franche-Comté en s'appuyant sur son nouveau projet d'utilité social et écologique, opérationnel depuis janvier 2023. "En 2022, on a construit un pôle de la transition environnementale qui permet d'apporter des réponses sur la feuille de route auprès des entreprises, il permet aussi de rechercher des subventions et de trouver les entreprises qui souhaitent s'engager. Nous sommes là pour louer des partenariats avec des apporteurs de solution et les mettre en relation avec nos clients", a précisé le directeur du Crédit Agricole Franche-Comté, Franck Bertrand.

Info +

Le Crédit Agricole est une banque française proposant des services financiers à l'échelle internationale, le groupe possédant le plus grand réseau de banques coopératives et mutualistes au monde, dont trente-neuf caisses régionales de Crédit Agricole en France. En 2022, le Crédit Agricole est classée dixième plus grande banque au monde en termes d'actifs, la deuxième française après BNP Paribas.