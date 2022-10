Après avoir lancé une vaste concertation pour financer des projets durables début 2022, le Crédit Agricole Franche-Comté a rendu les résultats ce jeudi 13 octobre. Plus de 13.600 clients, sociétaires, administrateurs et collaborateurs ont été consultés.

La banque, née en Franche-Comté il y a plus de 100 ans, a souhaité interroger, du 11 février au 31 mars 2022, ses collaborateurs, administrateurs, clients et citoyens régionaux sur "comment le Crédit Agricole peut-il aider à relever les enjeux climatiques ?". Cette consultation 100% digitale a permis à la banque d'imaginer et de construire des actions innovantes en adéquation avec les préoccupations de la société, des entreprises, des filières, des citoyens, face aux enjeux climatiques.

Les propositions ont été collectées via une plateforme neutre et indépendante Make.org. Elles ont ensuite été triées et certaines contribueront à faire naître "des solutions concrètes, durables et responsables" sur le territoire franc-comtois, comme l’a indiqué Franck Bertrand, directeur général du Crédit Agricole Franche-Comté.

Trois piliers

Le projet du CAFC s’article autour de trois piliers :

"Agir pour le climat et la transition vers une économie bas carbone" ;

"Renforcer la cohésion et l’inclusion sociale" ;

"Soutenir le territoire et impulser les transitions agricoles et agroalimentaires".

643 propositions, 450 consensus

Lors de cette consultation, pas moins de 13.692 participants ont soumis 643 propositions dont 550 ont été retenues et 450 ont remporté le plus de succès. "16% des idées proposées n’avaient même pas été imaginées par le Crédit Agricole Franche-Comté, mais que l’on va prendre", a précisé Franck Bertrand. De plus, à travers les résultats de cette consultation, "on a la confirmation que les idées qu’on avait imaginé sont intéressantes."

Quels sont les engagements pris par le Crédit Agricole Franche-Comté ?

#1 - Accroître les connaissances du Crédit Agricole Franche-Comté et des expertises environnementales

#2 - Conseiller et accompagner les clients du CAFC dans leur transition environnementale

#3 - Accélérer le financement de projets respectueux de l’environnement

#4 - Élaborer la stratégie du CAFC de décarbonation

#5 - Améliorer les pratiques internes du CAFC

#6 - Soutenir les initiatives du territoire

#7 - Accroître l’impact du mécénat du CAFC

#8 - Réussir les transitions agricoles et agro-alimentaires

"On n’a pas attendu le plan de sobriété pour agir"

Ces engagements seront appliqués "dès fin 2022 et jusqu’en 2030 pour la stratégie de décarbonation", a précisé Franck Bertrand. "On va accélérer les choses que l’on déjà fait et on va en faire de nouvelles, mais il faut savoir qu’on n’a pas attendu le plan de sobriété pour agir", a-t-il précisé.

