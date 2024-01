Comment respecter les nouvelles résolutions de début d’année avec notre diététicienne Valentine Caput

Faire davantage de sport, manger mieux, moins boire, mincir, arrêter de fumer resteraient dans le top 5 des défis que l'on se lance. Or, selon une étude menée par l'Université de Scranton (USA), 80 % des personnes abandonneraient déjà complètement leurs bonnes résolutions dès la mi janvier ; et parmi les 20 % restants, seuls 8 % arriveraient à atteindre leurs objectifs !

Car ce n'est pas facile de changer d'habitudes ! Le cerveau les a créées souvent depuis l'enfance pour certaines et entend bien les conserver... Ce sont comme des voies neuronales toutes tracées que l'on connait par coeur. Le parallèle pourrait être fait avec une route que l'on a l'habitude d'emprunter pour se rendre au travail par exemple et à laquelle on devrait renoncer définitivement pour cause de travaux : cela nous perturbe vite !

Parmi nos habitudes, il en existe deux :

Les habitudes conscientes : je sais que ce que je mange n'est pas bon pour moi ;

Les habitudes inconscientes : j'ignore que telle ou telle habitude est néfaste pour ma santé, mon poids.

Puis nos facteurs "hérités" :

L'éducation alimentaire que l'on a reçue et son lot de croyances et d'injonctions (finir son assiette, manger avant d'avoir faim, etc.) ;

La génétique : problèmes de santé familiaux type diabète, cholestérol, hypertension, mais aussi surpoids, obésité ;

Le microbiote intestinal reçu à la naissance et qui, lui aussi, influence la digestion et les habitudes alimentaires ! Les neuro hormones ne sont jamais bien loin !

Et enfin les facteurs "personnels subis" :

Une mauvaise organisation des courses, repas, etc.

Un manque d'activité physique

Des difficultés à gérer ses émotions : stress, rancoeur, colère, etc.

Rien ne sert de se culpabiliser : le changement est dans l'ACTION !

Le cerveau étant en perpétuelle évolution, c'est en modifiant progressivement son mode de vie, ses conditionnements et ses croyances que nous créons de nouvelles connections neuronales... et ainsi de meilleures habitudes de vie !

BONNE ANNÉE 2024 !