Commerces climatisés et portes fermées à Besançon : deux députés du Doubs s’alignent sur la décision de la maire

Après avoir été interpellés dans une lettre ouverte par Anne Vignot, la maire de Besançon, au sujet de l’arrêté pris obligeant les commerces climatisés à fermer leur porte, Eric Alauzet et Laurent Croizier ont chacun souhaité lui répondre ce mercredi.

Anne Vignot avait tenu a écrire aux commerçants, via les chambres consulaires, l’UCB et les associations de commerçants. Elle avait également expliqué être "consciente qu’il (l’arrêté) pouvait être contradictoire avec les consignes des enseignes nationales". C’est pourquoi elle a également écrit aux députés Laurent Croizier et Eric Alauzet.

Un intérêt écologique

Dans une lettre ouverte, les deux députés du Doubs ont été dans le sens de l’intérêt écologique : "À Besançon, je suis convaincu que le dialogue avec les commerçants est primordial (…) pour ma part, je m’engagerai au sein de l’Assemblée nationale à défendre des mesures ambitieuses et responsables, ainsi que des investissements en faveur d’un mix énergétique renouvelable en nucléaire", explique Laurent Croizier en précisant qu’un décret interdira aux commerces de garder leurs portes ouvertes lorsqu’une climatisation ou un système de chauffage en hiver est en fonctionnement.

Même constat du côté d’Eric Alauzet qui indique que laisser une porte ouverte avec la climatisation en fonctionnement est un "comportement anachronique qui constitue un gaspillage, une pollution et une dépense inutile" ainsi "qu’une offense au bon sens". Il précise également que la réglementation intégrera bien entendu ce type d’interdiction comme elle a déjà rendu obligatoire l’extinction des éclairages dans les vitrines la nuit depuis le 1er juillet 2013.

"Le gouvernement présentera prochainement un plan de sobriété qui conduira à réduire rapidement de 10 % notre consommation énergétique".