Covid-19 : le port du masque reste obligatoire dans les cabinets médicaux

"Trop de patient(e)s sans masque dans nos salles d’attente", observe Dr Hervé Van Landuyt, dermatologue à Besançon et membre de l’Association des dermatologues de Franche-Comté. "Alors que l’épidémie de Covid-19 est loin d’être terminée, les médecins doivent exiger de leurs patients de porter un masque dans leur cabinet, pour se protéger et pour préserver la santé de patients plus fragiles et à risques de complications graves présents au cabinet médical."

Les médecins demandent aux patients de :

Porter un masque propre et adapté avant d’entrer en salle d’attente et de le garder jusqu’à la sortie ;

L’hygiène des mains reste également de mise ;

Ne pas venir accompagné. 1 à 2 personnes maximum pour accompagner une personne seule.

Le pass sanitaire est obligatoire.

Pas de masque ? Le médecin a le droit de ne pas vous recevoir...

"Le refus délibéré de porter un masque à l’intérieur du cabinet médical, justifié par le souci de préserver la santé et la sécurité de patients plus fragiles mais aussi du personnel du médecin peut conduire ce dernier à ne pas recevoir ce patient récalcitrant", affirme Nicolas Loubry, juriste dans un article de Egora.fr du 25 juillet 2022, "Cette contrainte, acceptée et comprise par la plupart des malades, ne saurait être considérée comme rédhibitoire ou illégitime."