Crise Ã©nergÃ©tique : le CrÃ©dit Agricole Franche-ComtÃ© participe aussi Ã  l'effort national...

La filière automobile fait aujourd’hui face à des défis majeurs. Fragilisé par les conséquences de la crise sanitaire et ukrainienne, les baisses d’activités liées aux pénuries de semi-conducteurs et la hausse des prix de l’énergie, le secteur doit adapter son outil industriel pour anticiper la fin des ventes de véhicules thermiques dès 2035. C'est dans ce cadre l'État débloque plus de 1 million d'euros pour deux entreprises du secteur automobile dans le Doubs.