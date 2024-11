Dany Boon, Amadou et Mariam, Laurent Baffie, Pascal Obispo… Quels sont les prochains grands rendez-vous de NG Productions ?

Si la météo est morose et si l’actualité n’est pas la plus fun, heureusement, le divertissement est là pour changer les idées. Musique, humour, magie et mentalisme sont au programme des prochaines dates organisées par NG Productions à Besançon. En voici un aperçu…

Pour les fans de chanson française et francophone, NG Productions compte un certain nombre de grosses dates avec Alain Souchon le 29 janvier 2025 à Micropolis, puis Pascal Obispo le 31 janvier. Nuit incolore se produira sur la scène du théâtre Ledoux le 31 janvier et Louis Chedid y jouera le 25 février, suivi de Barbara Pravi (Eurovision 2021) le 20 mars. Le couple Amadou et Mariam se produira également le 16 avril au Théâtre Ledoux, dont la billetterie est ouverte depuis peu.

Pour faire travailler les zygomatiques, quatre rendez-vous, et pas des moindres, sont à noter dans les agendas dont les sepectacles de Manu Payet le 15 février à Micropolis, de Laurent Baffie le 8 mars au Kursaal, de Dany Boon le 8 mars à Micropolis et de Philippe Lellouche le 24 avril au Kursaal.

Magie, danse et mentalisme…

D’autres rendez-vous aussi divertissants attendent les spectatrices et les spectateurs avec le magicien David Jarre au petit Kursaal le 8 mars, le mentalisme Charlie Haid qui a d’ailleurs participé à la série Loups-Garous de Payanotis Pascot et Farry sur Canal +), le spectacle de Louis Chedid qui fête ses 15 ans Le Soldat rose le 29 mars à Micropolis (spectacle dédié aux familles et aux enfants) sans oublier Celtic Legends avec ses musique et danses traditionnelles irlandaises qui revient le 16 avril à Micropolis.

Le festival Drôlement bien revient pour une 3e édition

Du 16 au 19 janvier, le premier festival d’humour de France, Drôlement bien, revient faire rire au centre-ville de Besançon avec des one man et woman show d’artistes reconnu(e)s, mais aussi en pleine ascension. Des animations seront également de la partie telles que du cinéma, des tremplins, du théâtre d’impro, un karaoké, un atelier dessin, etc.

Toutes les infos : drolementbien.fr

La Madeleine Proust repart en tournée !

Après quelques premières dates ”tests” pour la nouvelle comédienne qui reprend le rôle, c’est officiel, La Madeleine Proust part en tournée en Franche-Comté dont la première sera à Villers-le-Lac le 8 décembre, à Pontarlier le 22 février 2025, deux dates à 16h00 et 20h30 le 5 avril à Besançon, puis le 10 mai à Dole.

Avec Corinne Lordier qui a repris le flambeau de Lola Sémonin, La Madeleine Proust vit au temps du confinement dans un décor très semblable au spectacle précédent. Dans ce spectacle, elle faut des grands écarts entre les nouvelles technologies et le temps passé, et toujours avec son franc parler légendaire, parle aussi d’écologie, philosophe sur l’absurdité des produits fabriqués à l’autre bout du monde, sur les médias, fait des clins d’œil au mariage pour tous, et toujours avec son bon sens donne son avis sur ce fameux confinement qui a bouleversé bien des vies.