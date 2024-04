Daval : le procureur requiert la relaxe pour les faits de dénonciation calomnieuse

Accusé par sa belle-famille, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d’Alexia, leur fille Stéphanie et son mari Grégory Gay de dénonciation calomnieuse, Jonathan Daval a expliqué regretter son attitude qu’il a qualifié de "déni" et a déclaré "je m’excuse. Vous n’entendrez plus parler de moi". Pour rappel, il avait accusé, le principal plaignant du jour, Grégory Gay, pendant l'instruction en 2018 d'avoir assassiné Alexia, dans le cadre d'un complot familial.

Pour le procureur de la République, si le choix de défense de Jonathan Daval fait preuve "d’une immoralité rare", Étienne Manteaux a rappelé qu’il était certes condamnable sur le plan moral mais qu’il a surtout cherché à se dédouaner par le droit au mensonge, qui "existe dans la loi". Il a ainsi requis la relaxe "au bénéfice du doute". "Il est temps de refermer ce chapitre et d’essayer de parvenir à l’apaisement" a simplement conclu le procureur sous la consternation de la famille Fouillot

Le jugement a été mis en délibéré au 24 mai prochain.

(avec AFP)