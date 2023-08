Des conseils pour voyager sur la route en toute sécurité !

Temps de chien pour un moins d’aout en Franche-Comté ? Qu’à cela ne tienne, on remballe le barbecue et le parasol et on ressort des placards le sacro-saint appareil à raclette. Ou à fondue, au choix, tant que fromage et charcuterie sont au menu. Face à une météo estivale maussade le week-end dernier, les fromagers et bouchers de Besançon ont vu leur demande en fromage à raclette et charcuterie augmenter. On fait le point sur ce curieux phénomène bien franc-comtois.