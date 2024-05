Doggy Spa, un nouveau salon pour toiletter son chien au centre-ville de Besançon

Bastien a voulu trouver une alternative au toilettage classique… Il a ainsi pensé à créer des boxes avec des baignoires à hauteur d’homme pour que chacun puisse s’occuper facilement de son animal.

"Les boxes sont mis à la disposition des clients tout comme les produits d’hygiène. Tout est fourni... et à la fin, on rentre avec un chien tout propre", explique le propriétaire des lieux.

Pourquoi ce concept ? Car "il manquait ce genre de service au centre-ville de Besançon", nous indique Bastien et également pour faciliter la vie des propriétaires d’animaux : "Il est parfois difficile de laver son chien chez soi, entre les poils que l’on met partout et le mal de dos. Au moins, ici, tout est adapté". Et d’ajouter : "Certains chiens n’aiment pas se faire toiletter par quelqu’un d’autre, c’est donc une bonne alternative".

Le prix du service dépend de la taille du chien. Pour un petit, comptez 15 €, un moyen, 20 € et un grand 26 €.

Remarque : le salon propose également des accessoires (laisses, colliers) mais également de la nourriture pour chiens et chats.

Infos +