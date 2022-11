Don du sang : l'EFS cherche du sang rare...

Nombreux sont celles et ceux à connaître les groupes sanguins A, B, O et le groupe Rhésus (+ ou -) mais en réalité, leur diversité est beaucoup plus importante, explique l'EFS. Notre groupe sanguin est le fruit de notre histoire et de nos origines et certains sangs sont particulièrement recherchés pour la transfusion.

En France par exemple, les personnes originaires ou ayant des ancêtres originaires du continent africain, de l’océan Indien et des Caraïbes ont plus de chances d’avoir un groupe sanguin rare. Elles ont donc le pouvoir de soigner certains malades qui disposent des mêmes caractéristiques sanguines rares, qu’il s’agisse de malades du cancer, de personnes victimes d’hémorragies (chirurgies, accouchements…) ou encore de patients atteints de maladies chroniques telles que la drépanocytose.