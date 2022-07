Doubs : un financement participatif pour le parc photovoltaïque sur le site de Stellantis

Leader de l'éolien et du solaire en France, Engie Green associe les territoires à ses projets d’énergies renouvelables. Aujourd’hui, elle propose aux citoyens d’investir dans le parc photovoltaïque en ombrières installé sur le parc d’expédition du site Stellantis et dont la mise en service est prévue en novembre 2022.

La partie du parc concernée par la campagne de financement participatif est située sur la commune d’Etupes et s’étend sur une superficie de 7 ha sur les 22ha que comptent le projet global. Elle sera constituée de 47 ombrières photovoltaïques pour une puissance totale installée de 8,9 MW. Les ombrières solaires produiront environ 9.200 MWh chaque année soit la consommation électrique domestique annuelle de plus de 5.000 personnes.

"Ce projet de production solaire sur ses parcs d’expédition s'inscrit dans une démarche de développement durable entreprise par le groupe Stellantis et contribue aux objectifs de transition énergétique du territoire français ", précise Engie Green.

Objectif : 774 000 €

Organisée via la plateforme Enerfip, "la campagne de financement participatif permet aux citoyens de contribuer à la croissance verte locale tout en bénéficiant d’un placement avantageux", explique Engie Green. Et d’ajouter que "cette collecte représente une opportunité d’investissement de 774 000 € au total pour les habitants du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, qui pourront investir jusqu’au 4 octobre 2022, date de fin de la collecte."

Pour participer, les personnes physiques et morales, doivent s’inscrire sur enerfip.fr au moyen de leur adresse mail, en remplissant un questionnaire et en fournissant deux documents d’identité. Une fois leur compte validé, les habitants pourront investir dès 10 € en se rendant sur enerfip.fr/stellantis où ils peuvent d’ores et déjà? consulter le taux, la durée et l’ensemble des modalités de l’investissement.