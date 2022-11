Emmaüs lance un appel pour collecter les équipements numériques inutilisés dans les collectivités

Pour rappel, la loi Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (REEN) impose de nouvelles obligations aux collectivités : les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants doivent notamment promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires – un programme de travail au plus tard pour le 1er janvier 2023, puis une élaboration de la stratégie au plus tard pour le 1er janvier 2025.

Une urgence à agir dans les territoires

En France, 8 millions de personnes sont encore privées d’équipement à domicile et éloignées de services essentiels toujours plus dématérialisés. Un ordinateur bas de gamme, indispensable pour la plupart des démarches, coûte en moyenne l’équivalent d’un mois de RSA.

Pour les publics cumulant précarité sociale et précarité numérique, c’est un frein majeur à la recherche d’emploi, à l’accès aux droits, à la santé et à l’ensemble des démarches du quotidien. Or, le plan gouvernemental Action Publique 2022 vise à la dématérialisation de 100% des démarches administratives d’ici la fin de l’année. Il y a donc urgence à changer d’échelle dans la mise à disposition d’équipements à tarif solidaire sur les territoires.

"Une société du tout-numérique sans réemploi de matériel, c’est une impasse environnementale et sociale. Avec ce nouveau décret, les collectivités peuvent saisir cette opportunité pour accélérer le réemploi solidaire partout en France." Marie Cohen-Skalli, co-directrice d’Emmaüs Connect

Emmaüs Connect propose aux collectivités une solution simple et locale pour agir : donner les équipements inutilisés des agents à l’une des filières locales LaCollecte.tech, regroupant des structures donatrices, des structures d’insertion spécialisées dans le reconditionnement et des structures de l’action sociale qui organisent la distribution solidaire.

Ce don permet de :

pouvoir équiper les citoyens les plus précaires, limiter l’impact environnemental des collectivités,

créer ou pérenniser des emplois locaux d’insertion.

Mobiliser les collectivités en faveur du réemploi solidaire

Initié dans les Hauts-de-France en 2020, le projet LaCollecte.tech est désormais présent dans 6 nouvelles régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Île-de-France, Centre-Val de Loire et PACA, pour accélérer le déploiement du réemploi solidaire partout en France.

LaCollecte.tech récupère, reconditionne et met à disposition des équipements numériques professionnels (smartphones, ordinateurs, tablettes) à prix solidaire pour des personnes en situation de précarité. Grâce à ce matériel solidaire, le tarif pour s'équiper baisse en moyenne de 80% pour un ordinateur et de 66% pour un smartphone.

Ce réemploi solidaire, construit autour de filières régionales, a un triple impact : social car au service des publics dans le besoin ; écologique car il limite le recours au matériel neuf très émetteur et pollueur ; économique car il mobilise des structures de reconditionnement qui emploient des salariés en insertion ou en situation de handicap sur chaque territoire.

(Communiqué)