Eurockéennes 2024 : le concert de David Guetta est complet

Plus aucun billet n’est disponible pour venir écouter le DJ international au festival des Eurockéennes 2024. 30.000 places ont ainsi été vendues pour la journée de dimanche où un seul artiste se produit désormais. Pour rappel, Indochine et Muse affichaient, eux aussi, complet, respectivement en 2023 et 2022…



Encore des tickets à la journée et des pass 2 et 3 jours



Des tickets à la journée et des pass 2 et 3 jours sont encore en vente pour jeudi, vendredi, et samedi. Au programme ? les Canadiens de Sum 41, Lenny Kravitz ou encore Kaaris, Bigflo & Oli et Gazo…