Fermeture des urgences de nuit de l’Hôpital de Remiremont : des conséquences pour la Haute-Saône

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est a confirmé la fermeture des urgences de nuit de l'Hôpital de Remiremont à compter du 1er janvier 2024. Situé dans la région des Vosges, à environ une heure au nord de Belfort, l'Hôpital de Remiremont accueille de nombreux habitant(es) du nord de la Haute-Saône. Il est, pour beaucoup, plus proche que les autres hôpitaux présents en Franche-Comté, et la fermeture des urgences de nuit pourrait s’avérer être une menace pour les habitant(es).

L’Association pour la défense, le maintien, et l’amélioration de la maternité et de l’hôpital de Remiremont (ADEMAT-H), après avoir rédigé un courrier à Aurélien Rousseau, ancien ministre de la santé, pour, en partie, dénoncer les menaces concernant la fermeture des urgences de nuit, a appelé, le 22 décembre 2023, à manifester. Habitants, élu(es) ou encore personnel de santé se sont réunis devant l’hôpital afin d’exprimer leur désaccord sur cette fermeture. Malgré tout, l’ARS Grand Est a tout de même confirmé la fermeture des urgences de nuit à partir du 1 janvier 2024.

Selon le Comité de vigilance pour le maintien des services publics de proximité de Haute-Saône (CV 70), la situation est “très alarmante” en matière de santé et concerne les habitant(es) de la Vallée des Vosges, mais également ceux du nord de la Haute-Saône. Pour une partie des Haut-Saônois(es), l'Hôpital de Remiremont est plus proche que les établissements de Trévenans ou de Vesoul.

“La proximité est primordiale”

Le président du CV 70, Michel Antony, affirme que “des limites de territoires ne doivent pas être un frein pour sauver des vies” et qu’ainsi “la proximité est primordiale”.

Le CV 70 appelle à une annulation de la décision de fermer les urgences de l'Hôpital de Remiremont et “une mise en place de moyens suffisants pour garantir de bonnes conditions pour les usagers et le personnel”. Il exige également un maintien de la proximité avec la population grâce à des discussions entre les ARS et les différents niveaux de responsabilités des services de santé.

Le comité de vigilance se prononce aussi pour la réouverture de véritables urgences des hôpitaux de Lure (actuellement fermées le soir et la nuit depuis 2020) et de Luxeuil-Les-Bains (depuis 2019). Le comité affirme que “les associations d’usagers telles que le CV 70 et ADEMAT-H membres de la Coordination nationale agréée par le Ministère, en plus de pointer avec constance les problèmes inhérents au système actuel, font des propositions ainsi que cela a été largement discuté aux cours des rencontres de Lure en mai 2023, lors du “Nouvel Élan” pour les services publics”.

Enfin, le CV 70 affirme que la situation des services publics de santé ne fait que “se dégrader” et que le comité continuera d’agir tant qu’une amélioration des conditions, répondant aux besoins de la population, n’aura pas été constatée.