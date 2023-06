FranÃ§ois de LaportaliÃ¨re, nouveau directeur gÃ©nÃ©ral de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-ComtÃ©Â 

"En rejoignant la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, j’ai la volonté de poursuivre son développement et de mettre mon énergie et celle des équipes de notre banque au service des projets de nos clients et de nos sociétaires, et de renforcer l’attractivité et le dynamisme de notre territoire", explique François de Laportalière, en poursuivant : "Je suis également convaincu que nous avons un rôle central à jouer pour accompagner les grandes transitions sociétales et environnementales, cela fait partie de notre ADN depuis près de 140 ans et contribue à donner du sens à notre modèle coopératif auquel je suis profondément attaché".

Le parcours de François de Laportalière

François de Laportalière débute sa carrière en 1993 à la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, dans le domaine de la finance et du contrôle de gestion. En 1997, il rejoint la Caisse d’Épargne Pays de la Loire pour prendre la responsabilité des activités de contrôle de gestion de la banque, avant d’évoluer en 2003 vers la direction des ressources humaines, dont il prend la direction en 2006. Lors la création en 2008 de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, il devient directeur des ressources humaines de cette nouvelle entité, née de la fusion des Caisses d’Épargne de Bretagne et des Pays de la Loire.

En 2010, il rejoint le directoire de la Caisse d’Épargne Loire Centre avec la responsabilité des domaines RH, communication interne, informatiques, services bancaires et moyens généraux.

Depuis juin 2016, il est membre du directoire de la Caisse d’Épargne Île-de-France, en charge du pôle ressources et services bancaires. François de Laportalière est titulaire d’une maitrise des sciences de gestion et d’un DESS en Finance.

L’arrivée de François de Laportalière s’inscrit dans la continuité du plan stratégique de la Banque avec un professionnel reconnu au sein du groupe BPCE. "Son attachement aux valeurs humaines lui permettront sans nul doute de poursuivre la volonté affirmée de faire de cette banque un établissement emblématique du territoire", souligne Michel Grass, le président du conseil d'administration.