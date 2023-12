Grève au CH de Novillars : la prise en charge de ''cas complexes'' inquiète

L'intersyndicale CGT FO organise une journée de grève le mardi 19 décembre 2023 à 14h00 devant le centre hospitalier de Novillars afin d'interpeller l'Agence régionale de santé (ARS) et la population sur les conditions de prise en charge des patients et les conditions de travail du personnel soignant.

Dans un communiqué, CGT FO informe que le CH Novillars est, depuis plus d'un an et demi ''soumis à l’injonction de la part de l’ARS d’accueillir un profil de patient dit ''cas complexe'' sans y pourvoir les moyens financiers afférents''. En effet, le budget accordé pour les besoins en personnel se serait élevé à 50 000€ contre 250 000€ demandés par l'établissement pour cette nouvelle prise en charge.

Des conséquences dommageables pour les patients

Ce manque de moyens affecterait la capacité de l’hôpital à fournir les soins appropriés aux patients dits ''cas complexes'', accueillis au sein de l'unité Calypso. La prise en charge en chambre de soins intensifs poserait particulièrement problème, faute de disponibilité suffisante. Face à ces difficultés continues, le centre hospitalier tire la sonnette d'alarme : ''L’accès tardif à cette unité se traduit par une majoration [des] symptômes avec une souffrance et une violence exacerbée qui aurait pu être évitée. Par ailleurs, les conséquences pour les autres patients de cette unité sont telles qu’elles impactent leur état de santé psychique et mettent à mal les équipes soignantes déjà fragilisées dans un contexte de déficit professionnel''.

En réaction, les personnels ont sollicité plusieurs CHSCT (Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) extraordinaires et demandent la création de structures d'accueil spécifiques pour ce type de patients.