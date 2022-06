Le procès de sept membres du clan dit de la Tour, soupçonnés d'avoir participé à des affrontements armés pour le contrôle du trafic de drogue dans le quartier de Planoise à Besançon, entre novembre 2019 et mars 2020, s'est ouvert lundi.

Détendus, voire souriants, les prévenus âgés de 23 à 30 ans, escortés par une quinzaine d'agents de l'administration pénitentiaire équipés de gilets pare-balles et, pour certains, de cagoules, se sont installés dans le calme à 09H00 dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Besançon, qui rendra sa décision jeudi.

Deux d'entre eux ont "contesté" les faits à l'ouverture du procès, les autres les reconnaissant "partiellement", a minima. Les hommes sont soupçonnés d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants dans le quartier populaire de Planoise et à des fusillades visant une bande rivale, dans la rue, parfois en plein jour, faisant cinq blessés par balle.

Poursuivis notamment pour "association de malfaiteurs", "trafic de stupéfiants" et "violences volontaires aggravées, en réunion et avec arme", ils encourent 10 ans à 20 ans d'emprisonnement.

Deux frères, Omar et Youssouf Abdou, qui étaient en détention au moment des faits, sont soupçonnés d'être les principaux commanditaires des faits. Selon les investigations menées en co-saisine par la police judiciaire et la sûreté départementale de Besançon, ils dirigeaient le trafic de stupéfiants depuis leur cellule.

Par ailleurs, huit mineurs de l'équipe seront prochainement jugés devant le tribunal pour enfants et dix "petites mains" le seront lors d'un procès ultérieur.

Entre novembre 2019 et mars 2020, deux bandes rivales, les équipes dites de la Tour et de Picardie, s'étaient affrontées pour le contrôle du trafic de stupéfiants dans ce quartier de reconquête républicaine (QRR). La guerre de gangs avait donné lieu à 18 épisodes d'échanges de coups de feu, faisant onze blessés au total dans les deux camps, dont des mineurs, et un mort de 23 ans.

L'enquête portant sur cet homicide est toujours en cours. Les membres présumés de l'équipe de Picardie, confondus notamment grâce au décryptage de téléphones Sky ECC souvent utilisés par les malfaiteurs, seront jugés lors d'un procès distinct à l'automne 2022.

Au total, 57 personnes ont été mises en examen dans cette affaire qui a fortement ébranlé les habitants du quartier de Planoise.