Hôpital Nord Franche-Comté : des élus “pleinement mobilisés sur ce sujet d’une importance capitale”

Cette visite a permis aux deux parlementaires d’échanger plus en détail avec le directeur de l’établissement, Pascal Mathis, le chef de service des urgences, des médecins et personnels soignants, sur les multiples causes de cet engorgement qui détériore la prise en charge des patients et les conditions de travail des soignants.

Pour Ian Boucard et Cédric Perrin : ”La situation actuelle des urgences reflète malheureusement les nombreuses défaillances auxquelles la chaine de soins est elle-même confrontée. Des actions doivent être mises en œuvre avant, pendant et après le passage aux urgences mais aussi pour favoriser le recrutement de soignants sans qui l’hôpital ne peut fonctionner. L’accès aux soins est, à juste titre, l’une des premières préoccupations de nos concitoyens. Nous restons donc pleinement mobilisés sur ce sujet d’une importance capitale”.