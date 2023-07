Insuline interdite pour un athlète en compétition : Laurent Croizier monte au créneau

Le député Laurent Croizier interpelle la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques et le ministre de la Santé et de la prévention sur le traitement réservé au tennisman allemand Alexander Zverev, atteint de diabète type 1 durant le tournoi de Roland Garros.

Pour le député, ”le traitement réservé à ce sportif lié à la méconnaissance du diabète, démontre qu’il reste beaucoup à faire en matière d’information et de prévention” et ”il n’est pas pensable, qu’en 2023, un athlète, atteint de diabète, ait à négocier ses injections d’insuline.” À un an des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ”il est nécessaire que la France porte haut et fort les valeurs d’inclusion et s’assure que, durant les Jeux, les athlètes diabétiques seront autorisés à s’administrer librement leur auto-traitement sans devoir quitter l’enceinte sportive”, conclut Laurent Croizier.