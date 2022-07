Justice : l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience au tribunal est désormais possible, mais…

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a créé une dérogation importante à l’interdiction d’enregistrer des audiences, y compris administratives : si un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique le justifie, il est possible de solliciter du ministre de la Justice un avis qui sera transmis au président de la juridiction qui décidera ou non, d’accorder l’autorisation. Les médias sont particulièrement concernés, mais aussi les universitaires, des enseignants et autres maîtres de conférence, etc. "Je pense qu’il n’y aura pas beaucoup de demandes sauf pour des affaires très médiatiques", suppose Thierry Trottin.

De plus, la diffusion doit respecter des conditions supplémentaires :