La 60e édition du Salon de l’agriculture débute aujourd’hui à Paris

Dans un contexte marqué par la gronde des agriculteurs qui ont multiplié les actions pour tenter de se faire entendre, le salon de l’agriculture ouvre ses portes ce samedi. Si le gouvernement a tenté de jouer l’apaisement en proposant des mesures de simplification quelques jours avant l’ouverture du salon, le monde agricole a fait savoir que l’attente autour de ce salon était pourtant encore "très forte" selon le président de la FNSEA Arnaud Rousseau qui espère "des réponses aux questions et des actes concrets".

Cette 60e édition sera placée cette année sous le signe de la "transmission" et de "l’avenir" de l’agriculture française, "entre rétrospective et prospective". L’année dernière l’événement avait réuni plus de 615.000 visiteurs dont 40.000 professionnels. À noter qu’après Ovalie en 2023, c’est Oreillette, vache de race normande âgée de 5 ans, qui sera l’égérie du salon 2024.

Rendez-vous populaire et incontournable des acteurs du monde agricole, le salon de l’agriculture c’est neuf jours d’animations, de concours, d'expositions, de dégustations et autres visites de stands. Le salon de l’agriculteur est également l’occasion pour les petits et les grands de venir rencontrer les agriculteurs, professionnels du secteur, découvrir les différentes activités et services du monde agricole ou encore admirer les animaux et déguster une multitude de produits régionaux proposés.