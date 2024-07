La braderie d’été continue au centre-ville de Besançon !

La braderie réunit plus de 200 commerçants sédentaires et non sédentaires et propose notamment le marché des créateurs place du 8 Septembre. Une quinzaine de stands présentent des créations 100% locales et 100% fait main.

Place Granvelle, un espace Foodtruck accompagné d’animations musicales est proposé aux visiteurs. L'occasion de se détendre entre deux boutiques tout en savourant des spécialités culinaires variées, disponibles midi et soir.

Enfin, les amoureux d’objets anciens et du vintage peuvent retrouver des brocanteurs ainsi que La Friperie Vintage et Cranes d’Anges. Objets vintages, décoration, tapis, curiosités, bijoux, friperies et vélos sont au programme shopping de la rue Morand. Certains commerçants de la rue exposent également devant leur boutique.