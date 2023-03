Dans deux tweets publiés le 9 mars et un communiqué, les Jeunes écologistes de Franche-Comté et la Nupes du Doubs, dénoncent une durée de garde à vue ”injustifiée” pour trois militants qui ont tagué plusieurs lieux à Besançon en début de semaine.

Trois militants, dont une jeune écologiste, ont été interpellés mardi 7 mars en fin de journée, suspectés d'avoir réalisé plusieurs tags sauvages. Leur garde à vue, initialement d’une durée de 24 heures a été prolongée de 24 heures. Pour les Jeunes écologistes et la Nupes, cette prolongation est ”inadmissible” et ”injustifiée”. Les Jeunes écologistes de Franche-Comté ont publié sur leur Twitter : ”Il sont retenus en GAV depuis bientôt 48h. 48h pour un tag !”

Avec la Nupes, ils apportent ”tout leur soutien” aux jeunes militants.

48h pour un tag ! Nous leur apportons tout notre soutien. — Jeunes Écolos Franche-Comté (@JeunesEcolosFC) March 9, 2023

”Incroyable mais vrai !”

De son côté, Jean-Philippe Allenbach, dont la vitrine de son local du Mouvement Franche-Comté a été taguée plusieurs fois dernièrement, qualifie la réaction de la Nupes et des Jeunes écologistes d’”incroyable mais vrai !” Il indique que ”tout ceci a eu pour conséquences une dégradation des monument publics de la ville et pour le MFC, une détérioration de son local privé ainsi qu’une atteinte à son droit à la liberté d’opinion et d’expression. Tous faits qui constituent des délits pénaux. Sans oublier l'obligation qui en a résulté pour la police et la justice de devoir se mobiliser et pour la ville de devoir nettoyer tous les tags, tout cela aux frais du contribuable.”

Le Mouvement Franche-Comté appelle la maire de Besançon ”à condamner immédiatement et sans réserve ce tweet, aussi surréaliste que scandaleux, émis par « EELV Grand Besançon ».”