The Prodigy, Royal Blood, David Guetta... La programmation complète des Eurockéennes dévoilée

Après l’annonce des premiers noms en décembre dernier, les Eurockéennes de Belfort viennent de lever le voile sur la programmation complète de l’édition 2024 qui aura lieu du 4 au 7 juillet sur la presqu’île du Malsaucy. En plus des David Guetta, Lenny Kravitz, Gazo et autres viennent s’ajouter de belles surprises telles que Prodigy ou encore Royal Blood.

Pour cette 34e édition, les Eurockéennes ont une fois de plus fait les choses en grand. Après nous avoir fait saliver avec les 24 premiers noms annoncés à la mi-décembre, l’organisation a dévoilé 31 nouveaux artistes venus s’ajouter à la programmation 2024.

Parmi eux, du rock britannique avec The Prodigy et Royal Blood, du rap avec la présence du Vésulien Pierre-Hugues José ou encore de la pop et de l’électro avec Bon Entendeur, Julien Gravel et Flavien Berger. Autre belle surprise, le retour, on l’espère cette fois réussi, du rappeur SCH qui avait été contraint d’annuler sa prestation en 2022 après le passage de la tempête sur le site.

Une soixantaine d’artistes viendront ainsi enflammer la presqu’île du Malsaucy durant quatre jours début juillet dans une ambiance éclectique à souhait qui sera clôturé par le show, déjà complet, de David Guetta le dimanche 7 juillet 2024.

Les nouveaux noms