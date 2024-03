L’ADEME lance son réseau "Élus pour Agir" en Bourgogne-Franche-Comté

Pour rappel, l’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Annoncé lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales, ‘’Élus pour Agir’’ a été constitué autour de quatre objectifs :

Aider les élus à mieux appréhender les sujets de la TEE (transition énergétique et écologique), avec un parcours pour décrypter les enjeux et mieux connaître les fondamentaux.

Proposer des actions concrètes pour chaque commune dans différents domaines économiques, le développement des projets d’énergies renouvelables, la rénovation performante de bâtiments publics, la sobriété et l’économie circulaire.

Diffuser les savoir-faire portés par les domaines d’expertise de l’ADEME

Partager les bonnes pratiques et les retours d’expérience entre élus d’une même région

Comment se déroule l’adhésion ?

L’adhésion est gratuite et basée sur le volontariat. "Les élus qui adhèrent s’engagent à être disponible deux heures par trimestre pour des échanges en visioconférence et une journée par an, dans un contexte présentiel", nous précise-t-on.