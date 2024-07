Après une très belle saison en championnat National et en coupe de France réalisé l’an passé avec le FCSM, la prolongation du jeune portier sous le maillot jaune et bleu restait très incertaine. L’Olympique lyonnais ayant finalement consenti à un nouveau prêt d’un an sans option d’achat, le gardien reviendra sous le maillot jaune & bleu pour une nouvelle saison en 2024/2025.