Laurent Seguin élu président du conseil départemental de la Haute-Saône

Élu avec 22 voix sur 34, Laurent Seguin a exprimé sa volonté de poursuivre le développement et l’attractivité du département. "C’est un honneur et une responsabilité que d’œuvrer pour la Haute-Saône et ses habitants. Nous continuerons à porter des projets ambitieux pour le territoire".

Le nouveau président a tenu à saluer le travail réalisé par Yves Krattinger durant toutes ces années. Une nouvelle Assemblée départementale a également été installée. Hervé Béliard, suppléant d’Yves Krattinger depuis 2015 devient conseiller départemental du canton de Rioz (avec Edwige EME comme binôme). Hervé Béliard, 60 ans est cadre dans l’industrie et adjoint à la mairie de Bussières depuis 2020.

À propos de Laurent Seguin

Laurent Seguin, 61 ans est un homme de terrain profondément attaché à la Haute-Saône. Conseiller départemental du canton de Mélisey (avec son binôme Sylvie Coutherut) depuis 2004, il était deuxième vice-président en charge de l’environnement, la forêt et l’agriculture au Département. Il occupe le poste de maire de Faucogney-et-la-Mer depuis 2001, fauteuil qu’il va céder prochainement. Technicien forestier de profession, son parcours est marqué également par la présidence du Parc naturel régional des Ballons des Vosges depuis 2014.