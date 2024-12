Le Callahan : bonne cuisine, bonne ambiance pour de bons moment !

PUBLI-INFO • Implanté au coeur de la zone commerciale de Chateaufarine à Besançon depuis 15 ans, Le Callahan est un pub-brasserie indépendant proposant une carte savoureuse composée de plats faits maison, dans une ambiance chaleureuse où il est possible de déjeuner le midi rapidement, mais aussi de passer des soirées festives en famille, entre amis et pourquoi pas entre collègues.

Installé sur les hauteurs de Chateaufarine, Le Callahan offre un vaste lieu dans un univers ”so british” avec ses canapés type Chesterfield, ses boiseries, ses photos au mur et ses couleurs chaudes sous un éclairage tamisé. Ouvert du lundi au samedi, Le Callahan est un lieu devenu emblématique sur le territoire où l’on peut profiter d’une cuisine traditionnelle et régionale, accompagnée de bonnes bières pression ou d’une boisson sans alcool. Toutes l’équipe en cuisine et en salle vous accueille et vous conseille tout au long de votre passage au Callahan.

Une cuisine 100% fait maison et de qualité

Le chef cuisinier du Callahan, Marian, propose une cuisine traditionnelle qualitative. Grâce à sa grande expérience, il laisse libre cours à son imagination pour séduire les papilles des client(e)s de l’apéritif au dessert. Sauté de boeuf à la Guinness, lasagnes au Morbier, dos de lieu noir en cocotte lutée, burger aux morilles en plats de résistance, coupe glacée Fougerollaise, crème brûlée au Macvin, coeur coulant au praliné et autres spécialités françaises pour terminer le repas sur une note gourmande. Mais cette carte n’est pas gravée dans le marbre : le chef Marian se laisse également influencer par les arrivages de ses fournisseurs pour réaliser des créations culinaires uniques, proposées dans les suggestions du jour, toujours à prix attractifs.

C’est grâce à cette liberté que Le Callahan se différencie des chaînes de brasseries en tant qu’enseigne indépendante… et fière de l’être.

Formule chrono ou dîner détente

Le midi, l’équipe du Callahan le sait : les client(e)s n’ont que très peu de temps pour profiter de leur pause méridienne. C’est pourquoi la brasserie propose la Formule Chrono composée d’un burger comtois ou d’un fish & chips au choix et d’un café gourmand pour seulement 16,99€.

La brasserie propose également des salades comme la Bisontine composée de saucisse de Morteau, de Comté AOP et de pomme de terre, la classique César avec son poulet tempura et de Grana Padano AOP, ainsi que la Sicilienne composée d’arancini, de mozzarella et de jambon cru pour moins de 15€.

Le soir, la carte du Callahan titille les yeux avec un ”Coin du boucher” bien achalandé : andouillette véritable de Troyes, tartare de boeuf au couteau, bavette d’aloyau sauce échalote ou encore la pièce du boucher d’environ 200 g selon arrivage. Pour les amateurs de burgers, ils ne sont pas en reste avec le Comtois, le Gribifish, le Morilles ou encore le Munsterkaut (pour chaque burger, il est possible de remplacer le steak de bœuf par une galette végétale du chef). Enfin, pour celles et ceux qui préfèrent les spécialités brasserie, ils et elles pourront savourer le Suprême de poulet au vin jaune, le risotto aux légumes, les lasagnes au Morbier ou encore le Munster rôti.

Voir la carte complète de la restauration : www.restaurant-callahan.fr

Voir la carte des boissons : www.restaurant-callahan.fr/Carte_pub

Soirée concert tous les mois

Chaque premier samedi du mois, Le Callahan se met en mode musique pour des soirées concert. Des groupes et artistes en solo de la région viennent se produire dans des styles plutôt pop rock et blues. L’occasion de passer des soirées festives tout en dînant.. en commençant pourquoi pas avec une assiette à partager d’arancini, de tartine comtoise, de beignets de poulet, de charcuterie et autres tapas, dans une ambiance typique des pubs.

Prochain rendez-vous samedi 7 décembre avec Benji et Turt à partir de 20h00

Infos +

Vous souhaitez organiser un évènement personnel ou professionnel ? Contactez l’équipe du Callahan pour réserver les tables et l’espace dont vous aurez besoin ainsi que le menu et les boissons pour une organisation sur mesure. Pensez à réserver à l’avance sur le site internet ou par téléphone.

Infos pratiques

Le Callahan

21, rue Joachim de Bellay - 25 000 Besançon

Tél. : 03 81 88 12 39

Site internet : www.restaurant-callahan.fr

Suivre sur Instagram : www.instagram.com/callahanpub

Suivre sur Facebook : www.facebook.com/restaurant.callahan

Horaires d’ouverture :