Le centre commercial Toison d’Or à Dijon signe une charte de sobriété énergétique

Au vu du contexte énergétique, "les commerçants du centre s’engagent dans l’effort collectif afin de faire face aux risques de pénurie d’énergie dans les mois qui viennent", affirme le centre commercial dans un communiqué.

Les commerçants disposent du système d’alerte EcoWatt informant en temps réel sur le niveau de consommation d’électricité et réduiront ainsi davantage leurs consommations lors des journées "EcoWatt rouge" avec notamment la mise en place d’une baisse supplémentaire du chauffage entre 8h et 13h et entre 18h et 20h, la réduction de l’éclairage de leurs boutiques et l’extinction d’une partie des décorations de Noël.

"Plus que jamais engagés dans une démarche de sobriété énergétique"

"Afin de soutenir les efforts portés par le Gouvernement français et l’ensemble des acteurs privés, le Groupe Unibail-Rodamco-Westfield et le centre Toison d’Or sont plus que jamais engagés dans une démarche de sobriété énergétique, et œuvrent au quotidien avec des actions concrètes, pour réduire la consommation énergétique, aux côtés de ses commerçants et partenaires. Fédérer nos commerçants autour de cet objectif commun est une priorité pour la Toison d’Or. Je suis ravi de la signature de cette charte et de leur engagement à nos côtés pour prendre part à ce grand effort collectif", souligne Slim Keller, directeur de Toison d’Or.

Ce dispositif s’ajoute aux mesures complémentaires mises en place depuis le 1er août 2022 pour baisser de 20% les consommations totales en comparaison avec 2019, et notamment :

Température de déclenchement du chauffage fixée à 17°C pour un maintien à 17°C de la température ;

Réduction de 30% de l’éclairage ;

Extinction complète du centre et des parkings en dehors des heures d’ouverture ;

Fermeture de toutes les portes sur extérieur des locaux climatisés.

Ainsi, "le centre Toison d’Or à a déjà réduit de 22% ses consommations d’énergie par rapport à 2019", indique le centre.

Slim Keller précise que "dans le cadre des fêtes de fin d’année, nous avons eu à cœur de préserver la féérie de Noël et d’offrir une expérience à nos visiteurs et à nos enseignes, pour lesquelles Noël est une période capitale de l’année. Nos décorations de Noël sont 100% LED et représentent 0,09% de la consommation énergétique du centre. Nous mettons également en place les actions suivantes : extinction complète des décorations en dehors des heures d’ouverture des centres, et en cas d’EcoWatt Rouge, les décorations seront éteintes "