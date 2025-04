Le Crédit Agricole Franche-Comté soutient et valorise les actions des clubs de football de la région

Publi-info • Le vendredi 25 avril, le Crédit Agricole Franche-Comté a accueilli et récompensé 38 clubs et 46 équipes de football de Franche-Comté qui se sont distingués dans le cadre des Labels fédéraux et du programme éducatif fédéral pour leurs actions citoyennes.

C'est avec joie et fierté que le Crédit Agricole Franche-Comté a pu partager cette journée dédiée au sport et au e-sport, remplie de surprises et de moments inoubliables avec des personnalités du football : Laura Georges, ancienne joueuse de l’équipe de France féminine et Brian Savary, sélectionneur de l’équipe de France e-sport.

En plus d’une séance de dédicace, d’un concours de pronostics et d’assister à la rencontre de National opposant le FC Sochaux-Montbéliard à Dijon FCO, les 500 jeunes joueurs et joueuses accompagnés de leurs éducateurs ont pu profiter d’une animation e-sport avant de recevoir leurs récompenses des mains du Crédit Agricole Franche-Comté.

Un grand bravo à toutes les équipes lauréates dont le travail, la détermination et l’engagement pour les valeurs que nous partageons tous - dépassement de soi, estime de soi, humilité et respect - sont sources d'inspiration et de sérieux motifs de célébration.

Pourquoi le Crédit Agricole soutient tous les sports et notamment le football depuis plus de 50 ans ?

Banque universelle de territoire, le Crédit Agricole a la conviction, au travers de sa marque Sport Comme École de la Vie, que le sport incarne les valeurs telles que : dépassement et estime de soi, respect, humilité et sens du collectif. Le sport c'est aussi une école qui permet à chacun de se réaliser, de grandir et d'avancer dans la vie.

C'est une belle histoire d'amour qui dure depuis 1974 entre le CA et le monde du football, c'est donc plus de 50 ans de partenariat qui est célébré. Le football et ses valeurs sont présents partout, en ville comme dans les bourgs ruraux en Franche-Comté.

Pourquoi soutenir les Labels Fédéraux Crédit Agricole ?

Pour le Crédit Agricole, il est important et évident de récompenser les clubs qui mènent des actions citoyennes et sociétales (grâce au programme éducatif fédéral) auprès des jeunes footballeurs et footballeuses et ce, en lien avec les engagements RSE de la banque. Ce sont bel et bien les clubs de football qui animent le territoire grâce notamment à la présence des bénévoles.

Cette distinction est une volonté partagée entre la FFF et le CA de promouvoir les valeurs du sport, tant au niveau individuel que collectif. Inclusion, Partage, Solidarité font ainsi partie des valeurs s'inscrivant en cohérence avec l’engagement de la banque avec le sport comme école de la vie et prouve son engagement à l'utilité sociale.

Qu'est-ce que le PEF ?

Le Programme éducatif fédéral est un outil pédagogique complet, mis à la disposition des ligues, districts, clubs amateurs et professionnels, dirigeant(e)s et éducateur(trice)s, pour former les jeunes licencié(e)s U6 à U19 (5 à 18 ans) aux règles du jeu et de vie (exemple : fair-play, l'environnement et l'engagement citoyen).

Qu'est-ce que les Labels ?

Le Label Jeunes qui récompense les clubs se structurant autour du programme éducatif fédéral mis en place par la FFF

Le Label École Féminine de Football qui récompense les clubs qui accueillent et forment des footballeuses en leur sein dès leur plus jeune âge (cat U6-7 jusqu'à seniors)

Le Label Futsal qui valorise les clubs favorisant la pratique du futsal, discipline en pleine extension faisant partie intégrante du plan de développement de la FFF

Le Crédit Agricole tient enfin à remercier sincèrement tous ses partenaires : FC Sochaux-Montbéliard, Ligue Bourgogne Franche-Comté de football, District de Football Doubs-Territoire de Belfort, District Jura Football, District de football de Haute-Saône dont la passion et le dévouement font vivre le football !