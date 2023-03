Le Dr Péchier mis en examen pour 2 nouveaux cas d’empoisonnement et non 7

Il a été "mis en examen pour deux cas", dont un mortel, et a été placé sous le statut de témoin assisté pour un troisième, a indiqué lors d'un point presse Etienne Manteaux. Un peu plus tôt, Me Randall Schwerdorffer avait évoqué devant la presse la mise en examen de son client pour "sept" cas et son placement sous témoin assisté pour un autre.