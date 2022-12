Le groupe Erhard réalise l’acquisition de Bretzel Burgard

Le groupe Erhard, situé en Alsace et Bourgogne Franche-Comté, accélère son développement avec une nouvelle opération de croissance externe via l’acquisition de la société Bretzel Burgard. À l’occasion de cette opération, Unigrains, au capital de Bretzel Burgard depuis 2015, cède sa participation au profit de l’émergence du nouveau groupe.

Le nouveau groupe représente plus de 750 salariés, 7 unités de production, situés en Alsace et Bourgogne - Franche Comté, pour un chiffre d’affaires de plus de 120M€.

Le Groupe familial Erhard, détenu par Denis Erhard, président, entouré de ses deux filles Elise et Justine respectivement en charge du développement commercial & produit et du marketing & communication, est aujourd’hui l’un des principaux leaders européens du dessert surgelé premium. Fort de l’implantation de ses six sites de fabrication en Alsace et Bourgogne-Franche Comté, le Groupe Erhard possède un savoir-faire historique et une expertise dans les produits glacés, pâtissiers, beignets et donuts.

220 collaborateurs, 14 boutiques

Créée en 1935 par la famille Burgard, reprise et développée par Nathalie et Emmanuel Goetz depuis 2001, Bretzel Burgard est une société alsacienne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits boulangers et traiteurs vendus en frais et surgelé. Elle bénéficie de différents réseaux de distribution en France et à l’international et de boutiques gérées en propre. Elle compte aujourd’hui 220 collaborateurs répartis à travers un atelier de production ainsi que 14 boutiques en Alsace, activité historique de la société.

En acquérant Bretzel Burgard, le groupe Erhard, historiquement positionné sur le segment du sucré, se dote d’un axe de développement complémentaire avec la fabrication de produits salés. "La flexibilité des entités de Erhard et Bretzel Burgard, leur exigence en matière de sécurité alimentaire et la qualité des produits seront les points forts de la croissance et du développement du Groupe", indique-t-il.

"Complémentaires"

Denis Erhard, PDG du groupe Erhard se réjouit "d’accueillir Nathalie et Emmanuel Goetz ainsi que l’ensemble des collaborateurs de Bretzel Burgard" au sein de son groupe. Pour lui, "les produits du groupe Erhard et de Bretzel Burgard sont parfaitement complémentaires. Nous partageons les mêmes valeurs d’excellence industrielle, de qualité produit, d’engagement RSE et d’ancrage territorial. Cette opération nous ouvre de nombreuses perspectives et témoigne de notre ambition de développement au-delà du monde des desserts !"

De leur côté, Nathalie et Emmanuel Goetz, dirigeants de Bretzel Burgard, expliquent que "nos premières préoccupations ont toujours été la pérennité de Burgard et son développement. Le rapprochement avec le Groupe Erhard fait aujourd’hui sens. Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous serons plus forts pour relever tous les défis ! Nos gammes sont complémentaires, toutes qualitatives. Nous avons des circuits de distributions communs et beaucoup de synergies à exploiter pour nous développer et améliorer nos performances".

Infos +

Nathalie et Emmanuel Goetz, conservent 20% de Bretzel Burgard. Ils poursuivent leurs fonctions opérationnelles au sein de l’entreprise, Emmanuel Goetz assurant la direction générale de Bretzel Burgard.