Le Kaf’, pour plus de services, vous accueille faubourg Tarragnoz à Besançon

PUBLI-INFO • En 2025, après 25 ans passés au 48 rue Bersot, Chantal et toute l’équipe du Kaf’ vous accueillent désormais au 9, Faubourg Tarragnoz. En d’autres termes, le Kaf’ est toujours là, et même encore plus, pour vous accompagner dans tous vos événements, privés ou professionnels.