Le kiwi, un “super-fruit” à savourer pour allier plaisir et santé selon Valentine Caput

L'OEIL DE LA DIET' • En juillet 2025, l’Union européenne a fait du kiwi, le premier fruit à obtenir une "allégation santé". L’occasion parfaite pour notre diététicienne, Valentine Caput, de revenir sur l’intérêt de ce petit fruit aux grands bienfaits.

Le kiwi vert vient en effet d'obtenir une allégation santé européenne pour son effet sur "la fonction intestinale en augmentant la fréquence des selles". Une première pour un fruit frais ! Grâce à sa teneur élevée en fibres et à une enzyme naturelle appelée actinidine, le kiwi vert facilite le transit en douceur et soutient la digestion. Deux kiwis verts par jour (environ 200 g de chair) suffisent pour bénéficier de cet effet validé scientifiquement.

Vert ou jaune : deux profils, même intérêt !

Le kiwi vert est le champion du transit et de la régularité digestive. Il a une chair légèrement acidulée et plus fibreuse, idéale pour stimuler la fonction intestinale.

Le kiwi jaune, ou gold, séduit pour son goût doux et sucré. Il contient presque deux fois plus de vitamine C que le vert : un excellent allié pour renforcer l'immunité et lutter contre la fatigue.

En clair : les deux se complètent à merveille.

Un concentré de vitalité !

Au-delà de ses fibres, le kiwi est un véritable condensé de micronutriments essentiels :

Vitamine C : deux kiwis couvrent largement les besoins journaliers

Potassium, vitamine E, folates et antioxydants

Faible apport calorique (environ 45 kcal/100 g)

Index glycémique bas, adapté à tous les profils de mangeurs.

Un fruit simple, gourmand et nutritif, parfait pour allier plaisir et santé.

Comment le savourer ?

Il se déguste à cru pour préserver sa vitamine C et ses enzymes digestives. À la cuillère tout simplement, au petit déjeuner, cela semble le moment le plus opportun !

En résumé : vert ou jaune, le kiwi coche toutes les cases : digestion améliorée, immunité renforcée, vitalité et plaisir ! Parfait pour démarrer l'hiver dans de bonnes conditions.

Valentine Caput, diététicienne Nutritionniste à Besançon