Lundi 5 Janvier 2026
Besançon
Santé

Et si en 2026 on arrêtait de se prendre la tête avec son assiette ?

Publié le 05/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 05/01/2026 - 09:54

CONSEILS NUTRITION • En ce début d'année, les bonnes résolutions fleurissent : manger mieux, faire attention, perdre quelques kilos... Souvent avec beaucoup de bonne volonté et parfois un peu trop de sévérité... On fait le point avec notre nutritionniste Valentine Caput qui vous délivre les bons conseils pour débuter sereinement 2026. 
 

© Pexels : photo de Sydney Troxell
© Pexels : photo de Sydney Troxell
En 2026, on ne vous souhaite pas une assiette parfaite. On vous souhaite une assiette qui vous nourrit, vous rassasie et vous fait plaisir parce que, oui, les trois à la fois, c'est autorisé !

Prendre soin de son alimentation, ce n'est pas : 

  • supprimer tous les aliments "pas assez sains"
  • recommencer un énième plan alimentaire en janvier
  • ou manger "correctement" pendant 5 jours ... puis abandonner.

C'est plutôt : 

  • écouter sa faim (la vraie, pas celle du stress)
  • manger suffisamment, suivant ses besoins, régulièrement
  • et accepter que l'équilibre se joue sur la durée, pas sur un seul repas.

Les bonnes habitudes à adopter dès ce début d'année

En 2026, on laisse : 

  • les interdits au placard
  • la culpabilité hors de la cuisine
  • et les plans farfelus proposés par des guignols à la porte.

Et on garde : 

  • le plaisir de manger
  • la simplicité, le partage
  • une relation à l'alimentation apaisée.

Enfin, en 2026, on arrête d'avoir peur de la diététicienne nutritionniste. Elle est souvent moins stricte que vous lorsque vous décidez de "tout contrôler pour mincir". Elle accompagne vers le mieux (en général !) et ne sévit pas avec le pire. La vraie extrémiste de l'assiette ce n'est pas elle. C'est souvent vous, le 2 janvier au matin.

Bonne Année 2026 : moins de radicalité, plus de nutrition !

Valentine Caput - Diététicienne Nutritionniste à Besançon.

bonne résolution conseils nutrition nutritionniste valentine caput

Publié le 5 janvier à 12h00 par VALENTINE CAPUT • Membre
