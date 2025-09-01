Lundi 1 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Santé

Des objectifs réalisables pour réussir sa rentrée avec Valentine Caput

Publié le 01/09/2025 - 11:37
Mis à jour le 01/09/2025 - 12:00

Qui dit rentrée, dit parfois nouvelle motivation et donc nouvelles résolutions. Notre diététicienne, Valentine Caput, nous donne quelques conseils pour se fixer des objectifs raisonnables pour nous permettre de tenir les objectifs de la rentrée... tout au long de l'année ! 

© Pexels / photo de the-5th
© Pexels / photo de the-5th

Chaque année la rentrée nous transforme en super-héros de la motivation ! On se jure de courir 3 fois par semaine, de bannir le chocolat et de se lever plus tôt. Résultat ? Début octobre les baskets prennent la poussière, le chocolat retrouve son trône et Netflix nous fait oublier le bouton "éteindre" !

Et si cette année on faisait autrement ?

  • Oubliez les grandes résolutions : adoptez les microdécisions.  Les promesses de type "je me mets au sport", "je mange sain" sont trop lourdes pour tenir dans un cartable ! Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, marcher 15 min après le déjeuner, ajouter une poignée de légumes dans l'assiette du soir. Autrement dit, pas de révolution, juste de petites additions qui, à la longue, changent l'équation.
  • Bougez sans souffrir, c'est autorisé ! Courir un marathon ? Si ça vous tente tant mieux ! Mais si vous détestez ça, pourquoi vous infligez une torture ? Le corps adore bouger mais il n'a pas demandé à souffrir. Marchez, jardinez, dansez... tout compte !
  • Appliquez la loi du "déjà mieux que rien" ! Un quart d'heure de marche vaut toujours mieux que rien. Des légumes une fois par jour, c'est déjà gagné. Se coucher quinze minutes plus tôt c'est un vrai progrès. Ce n'est pas spectaculaire mais c'est efficace !
  • Acceptez l'imperfection, elle est durable ! Un scoop ? Vous ne serez jamais parfait et c'est tant mieux. Parce qu'un mode de vie qui inclut un carré de chocolat, une soirée pizzas entre amis ou un dimanche de farniente est infiniment plus durable qu'une discipline militaire.
  • Enfin, gardez l'humour, il allège tout ! Un faux pas n'annule pas vos efforts. Riez de vos écarts, repartez le lendemain. Visez petit, simple mais joyeux. Et si vraiment vous voulez une seule bonne résolution pour la rentrée, choisissez celle-ci : prendre soin de vous mais sans vous prendre trop au sérieux !

Valentine Caput Diététicienne Nutritionniste à Besançon

Publié le 1 septembre à 11h37 par VALENTINE CAPUT • Membre
