Des objectifs réalisables pour réussir sa rentrée avec Valentine Caput

Qui dit rentrée, dit parfois nouvelle motivation et donc nouvelles résolutions. Notre diététicienne, Valentine Caput, nous donne quelques conseils pour se fixer des objectifs raisonnables pour nous permettre de tenir les objectifs de la rentrée... tout au long de l'année !

Chaque année la rentrée nous transforme en super-héros de la motivation ! On se jure de courir 3 fois par semaine, de bannir le chocolat et de se lever plus tôt. Résultat ? Début octobre les baskets prennent la poussière, le chocolat retrouve son trône et Netflix nous fait oublier le bouton "éteindre" !

Et si cette année on faisait autrement ?

Oubliez les grandes résolutions : adoptez les microdécisions. Les promesses de type "je me mets au sport", "je mange sain" sont trop lourdes pour tenir dans un cartable ! Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, marcher 15 min après le déjeuner, ajouter une poignée de légumes dans l'assiette du soir. Autrement dit, pas de révolution, juste de petites additions qui, à la longue, changent l'équation.

Enfin, gardez l'humour, il allège tout ! Un faux pas n'annule pas vos efforts. Riez de vos écarts, repartez le lendemain. Visez petit, simple mais joyeux. Et si vraiment vous voulez une seule bonne résolution pour la rentrée, choisissez celle-ci : prendre soin de vous mais sans vous prendre trop au sérieux !

Valentine Caput Diététicienne Nutritionniste à Besançon