Le sénateur Cédric Perrin en Arabie Saoudite aux cotés d’Emmanuel Macron

Dans un communiqué du 25 novembre 2024, le mouvement des entreprises de France des territoires franc-comtois a fait savoir qu’il s’opposait aux importantes augmentations d’impôts et de charges sur les entreprises prévues par le Projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Pour ne pas avoir à choisir "entre plus d’impôts ou plus d’emplois", les membres appellent les parlementaires de Franche-Comté à se saisir du dossier.