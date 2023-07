Le taux du livret A restera à 3% le 1er août

Pour rappel, le livret A est un compte d’épargne rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment. Tous les établissements bancaires peuvent le proposer.

Comment son taux d'intérêt est-il calculé ?

Son taux d’intérêt est fixé par la Banque de France en janvier et en juillet de chaque année. Les intérêts liés à ce type de livret sont calculés toutes les quinzaines, le 1er et le 16 de chaque mois. Les dépôts commencent à produire des intérêts le premier jour de la quinzaine qui suit. Au 31 décembre de chaque année, les intérêts cumulés sur l’année s’ajoutent au capital et produisent alors eux-mêmes des intérêts, qui sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Parmi les annonces du ministre de l’Économie figurent le relèvement du plafond du Livret d’épargne populaire (LEP) ainsi que le déblocage du Plan épargne logement (PEL) pour des travaux de rénovation énergétique.

Plafond du Livret d'épargne populaire (LEP)

Le Gouverneur de la Banque de France a proposé de relever le plafond du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes. À partir du 1er octobre 2023, le plafond sera relevé de 7.700 € à 10/000 € hors intérêts. Son taux de rémunération est fixé à 6 % à partir du 1er août 2023, contre 6,1 % actuellement.

Débloquer un plan épargne logement avant 4 ans

Pour ceux qui disposent d'un Plan épargne logement (PEL), le ministre de l'Économie a annoncé une mesure permettant de le débloquer avant le délai légal de 4 ans, pour financer des travaux de rénovation énergétique. Actuellement, le PEL est bloqué pendant 4 ans et peut être débloqué uniquement à l’achat d’un logement.

Info +

La formule de calcul du taux de rémunération du Livret A repose sur le taux d'inflation. Ce taux est passé d'un plancher historique de 0,5 % à 1 % au 1er février 2022, avant de doubler encore à 2 % au 1er août 2022 puis d'atteindre 3 % au 1er février 2023. Au 1er août 2023, le taux se maintiendra à 3 % avec une garantie de maintien sur une durée de 18 mois, soit jusqu'en janvier 2025, a indiqué le Gouverneur de la Banque de France.