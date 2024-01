L’emploi intérimaire en baisse en Bourgogne-Franche-Comté

En novembre 2023, l’emploi intérimaire (contrats de travail temporaire et CDI intérimaires) représente 756.309 équivalents temps plein (ETP) est en baisse de 7,4 % par rapport à novembre 2022, ce qui correspond à environ 60 000 ETP de moins en un an. Le mois de novembre est ainsi caractérisé par le recul le plus marqué enregistré cette année en France, témoignant, après le décrochage d’octobre (-6,3 %), d’une dégradation plus nette au 4ème trimestre.

Dans le détail géographique, toutes les régions enregistrent des évolutions négatives comprises entre -4,0% en Auvergne-Rh?ne-Alpes et -10,5 % en Nouvelle-Aquitaine. La Bourgogne-Franche-Comté n’est pas épargnée et enregistre elle aussi une baisse de -5,4%.

L'ensemble des secteurs concernés par la baisse

Dans la grande région, l’ensemble des secteurs est en baisse. L’emploi intérimaire diminue aussi bien dans l’industrie (-1,7 %), que dans le BTP (-7,1 %), le commerce (-9,6 %), les transports (-9,9 %) ou encore les services (-10,6 %).

Pas mieux du côté des qualifications où là encore on remarque une baisse générale. L'emploi intérimaire diminue chez les ouvriers qualifiés (-3,9 %), mais également les ouvriers non qualifiés

(-4,4 %), les employés (-10,9 %) et les cadres et professions intermédiaires (-11,7 %).

Dans les départements, seuls la Nièvre (+2,6%) et l’Yonne (+0,8%) enregistrent une légère hausse des effectifs intérimaires. Partout ailleurs, les effectifs sont à la baisse.