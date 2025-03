Les conducteurs français parmi les plus malpolis au monde, selon une enquête

L'étude de DiscoverCars.com repose sur les avis de touristes étrangers ayant conduit dans différents pays. Les participants ont attribué une note de politesse aux conducteurs locaux sur une échelle de 1 à 10. Seuls les pays ayant reçu au moins 50 évaluations ont été pris en compte dans le classement final.

Les résultats placent la Sicile et la Floride en bas du classement avec une note de 7,14, suivies des Émirats arabes unis (7,80). La France, avec une note de 7,84, se positionne juste derrière, dépassée uniquement par le Maroc (7,97).

Des témoignages peu élogieux

Les commentaires laissés par les touristes illustrent leur ressenti face à la conduite en France. Un visiteur irlandais à Toulouse a noté : “Ils n'aiment pas les gens qui conduisent lentement !” Un autre voyageur a souligné un comportement fréquent : “Comme partout, égoïste et, donc, peu respectueux des autres. Du classique, en fait.” Ces remarques dénotent une perception globalement négative des conducteurs français.

En contraste avec ces résultats, Chypre s'impose comme le pays où les conducteurs sont les plus polis, avec une note de 8,83. La Nouvelle-Zélande (8,77) et la Turquie (8,73) complètent le podium. L'Australie (8,60) et le Portugal (8,54) se classent respectivement quatrième et cinquième.

L'Allemagne arrive en sixième position avec une note de 8,45, suivie des îles Canaries (8,31), de l'Espagne continentale (8,29) et de la Pologne à égalité avec l'île Maurice (8,25). Enfin, l'Italie continentale ferme le top 10 avec une note de 8,02.

Des conseils pour mieux appréhender la conduite à l'étranger

Aleksandrs Buraks, Head of Growth chez DiscoverCars.com, souligne l'importance de comprendre les habitudes locales : “Il est intéressant de voir des différences régionales marquées, comme en Italie où la Sicile a obtenu un point de moins que le reste du pays.”

Pour éviter le stress sur la route, l'enquête recommande aux touristes de bien se renseigner sur les règles de conduite locales. Par exemple, en Espagne et en Turquie, le klaxon est fréquemment utilisé pour signaler un dépassement, tandis qu'en France, son usage abusif peut entraîner une amende.