Les magasins Maison de la literie deviennent Maliterie

Dans la région, les magasins d’Audincourt, Miserey-Salines, Besançon et Belfort anciennement Maison de la literie viennent tout juste de changer d’enseigne pour adopter celle de Maliterie.

Leur propriétaire, le groupe lyonnais Steel s’est rapproché du fabricant-distributeur GFL-Maliterie pour créer le nouveau groupe Maliterie et un réseau intégré de 80 magasins réunis sous l’enseigne Maliterie. Son dirigeant-fondateur, Stéphane Comptour, a souhaité “renforcer son indépendance et poursuivre son développement pour faire face aux difficultés de son franchiseur”, comme indiqué dans un communiqué.

Le nouvel ensemble permet à la fois d’intégrer la production et de doubler la surface de distribution. D’après le groupe Maliterie cela signifie par exemple que "pour les usines du Groupe, dont celle de Voray sur l’Ognon (70), c’est l’assurance de débouchés supplémentaires puisque le groupe passe immédiatement de 40 à 80 magasins, avec l’ambition d’en atteindre 150 à terme (les magasins se fournissant quasi exclusivement au sein des usines du groupe)".

150 magasins à terme

Pour les consommateurs, c’est ainsi "l’assurance de garantir l’origine des produits, leur qualité et un circuit plus court". GFL-Maliterie dispose d’une usine en Sarthe depuis 1945 pour la fabrication de matelas et l’autre, en Haute-Saône, créée en 1905, où sont produits les fauteuils, canapés, sommiers et têtes de lit.

Avec 250 collaborateurs, le nouveau Groupe Maliterie précise qu’il ambitionne désormais de porter son réseau à 150 magasins à terme.