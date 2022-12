L’escargotière Bonvalot s’installe pour de bon rue de Belfort

Proposer ses produits toute l’année, c’est le défi qu’a su relever Anne-Catherine Bonvalot en agrandissant sa petite entreprise pour répondre au mieux aux demandes des consommateurs pour des produits de qualité et locaux.

L’incontournable escargot fermier en coquille, au beurre d’ail et persil fera son retour sur les tables de Noël, mais l’Escargotière Bonvalot mise aussi sur l’originalité avec des fondants à tartiner sur des toasts, des soupes à préparer en verrines, et les escargots en coquille comestible croustillante pour se démarquer à l’apéritif et commencer le repas de manière savoureuse.

De l’escargot pour tous les goûts

Anne-Catherine Bonvalot a également concocté des recettes de plats cuisinés en bocaux qui seront eux-aussi disponibles en boutique. On peut ainsi découvrir l’escargot associé au Safran, à l’ail des ours ou encore aux saveurs de sa terre natale jurassienne : au vin jaune et aux morilles, au Savagnin et aux noisettes...

