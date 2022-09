L’Urssaf prendra désormais en charge la collecte des cotisations Cipav

Dès le 1er janvier 2023, ce sera l’Urssaf – et non plus la Cipav – qui se chargera de la collecte des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des 190 000 professionnels libéraux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Cette évolution poursuit un objectif de simplification et d’amélioration continue de la qualité des services rendus aux usagers.

Une simplification pour les professionnels libéraux de la Cipav

Les professionnels relevant de la Cipav auront désormais un interlocuteur unique pour la collecte et les services liés au paiement de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.

Ce changement est automatique : les professionnels libéraux n’ont aucune démarche à effectuer. La périodicité et le moyen de paiement utilisés à partir du 1er janvier 2023 seront ceux déjà utilisés avec l’Urssaf.

(communiqué)