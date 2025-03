Musicien et président du Bastion, Yann Morel, nous a quittés

Depuis ce dimanche matin, le monde de la musique à Besançon, et plus particulièrement celui du rock, est en deuil. Il a perdu une personne qui comptait beaucoup, il s’appelait Yann Morel.

Guitariste, chanteur, auteur, compositeur, Yann a joué dans plusieurs groupes connus à Besançon tels que Plugged, Lust ou encore Le Massacre. Ingénieur du son, il créé en 2004 le Cube Studio à Guyans-Durnes avec ses amis Sébastien Descamps et Cyrille Hentzen. D’abord sous forme associative, puis en entreprise 5 ans plus tard pour devenir une référence dans le monde musical régional et bien au-delà.

Depuis 2017, Yann est élu président du Bastion. Son arrivée à ce poste marque un véritable renouveau pour l’association avec un nouveau conseil d’administration, une nouvelle équipe permanente, l’ouverture du rez-de-chaussée de la tour bastionnée, tant attendu depuis tant d’années, ou encore l’organisation de nombreux évènements qui permettront au grand public de faire plus ample connaissance avec l’association et ses activités.

Depuis dimanche, les messages de soutien aux proches de Yann Morel et d’hommage s’accumulent sur les réseaux sociaux et le décrivent comme "un homme de talent certain, d'un humour tranché et d'une gentillesse sans fin" selon le groupe Dirty Deep, ou encore "un ami, un mentor, un frère" pour Los Dissidentes del Sucio Motel.

L’équipe de maCommune.info présente ses sincères condoléances à sa famille et ses proches.