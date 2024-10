Nouvel appel à projets pour les petits projets transfrontaliers

Depuis son lancement en 2017, le FPPT a soutenu plus de 70 projets transfrontaliers favorisant le "vivre-ensemble" entre les populations suisse et française. "Ce fonds s’adresse aux associations, collectivités et établissements scolaires de l’Arc jurassien désireux d’initier des coopérations transfrontalières dans divers domaines (culture, musique, rencontres, sport, éducation et jeunesse)" précise Arcjurasien.org. L’aide est ainsi proposée à un large panel de projets à destination directe de la population.

Les projets peuvent bénéficier d’un soutien financier allant jusqu’à CHF 10'000.- / 10 800 EUR.

En 2024, Arcjurassien.org précise qu’il a déjà accordé son soutien à 11 projets transfrontaliers : rencontres dans les alpages, édition création artistique, éducation à l’environnement, collaboration entre écoles, activités sportives pour les jeunes autour de la flamme olympique...

Un résumé de l’ensemble des projets soutenus est d’ailleurs disponible sur le site d’Arcjurassien.org.

Les demandes de subvention doivent être transmises d’ici le 15 novembre 2024 à l’adresse fppt@arcjurassien.org. Tous les documents utiles, y compris le formulaire de demande de subvention, sont disponibles sur le site internet d’Arcjurassien.org.

De nouveaux appels à projets seront proposés en 2025.