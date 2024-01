Neige et verglas : pas de transport scolaire dans le Doubs mercredi matin 

À l’appel des syndicats Force ouvrière (FO) et Fédération syndicale unitaire (FSU), l’ensemble des agents de la région sont appelés à faire grève le 14 et le 15 décembre 2023 afin d’exiger le retrait du dossier des nouvelles mesures de remplacement des agents des lycées et la fin des contrats des contractuels au 16 juin.