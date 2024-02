Plus de 600 millions d’euros d’aides régionales votées en commission permanente

Il y a du nouveau du côté du square Saint-Amour, au centre-ville de Besançon. Après 2 ans et demi d’existence, la boutique de prêt-à-porter haut de gamme Bazaar va déménager quelques mètres plus loin, rue Léonel de Moustier et les locaux de Bazaar vont quelque peu se transformer… Le tout, entre mars et avril 2024.