Pollutions dans la Loue : le baignade est-elle déconseillée ?

Manon Silvant, responsable communication du collectif SOS Loue et rivières comtoises luttant pour la préservation des rivières du Doubs, déconseille les promeneurs qui seraient tentés de piquer une tête dans la Loue cet été à cause des pollutions. Un problème récurrent depuis 2010. Décryptage.

En août 2022, certaines plages officielles avaient déjà été fermées au public par arrêtés municipaux à cause de la présence de cyanobactéries dans l’eau de la Loue. À ce jour, pas d’interdiction officielle concernant cet été.

À l’hiver 2009, les pêcheurs francs-comtois sont les premiers témoins de phénomènes inquiétants : la Loue présente alors une surmortalité anormale de poissons ainsi que la présence d’algues toxiques envahissant ses eaux. Après expertise, il s’avère que la qualité de l'eau de la Loue est loin d’être optimale. En effet, il s’avère que la rivière présente, dès la source, des surcharges en phosphore et en azote à l’origine de la prolifération des algues. Quant à la provenance des substances, les rejets polluants des fromageries et industries alentours sont pointés du doigt. Manon Silvant attire également l’attention sur les dysfonctionnements de certaines stations d’épurations dans le Doubs, notamment celles d’Ornans et de Pontarlier, pour être en partie à l’origine de la qualité insuffisante de l’eau. Circonstances aggravantes en ce moment : la sécheresse : "C’est mathématique. Quand il y a moins d’eau, les polluants dans les eaux usées sont moins dilués. En trop grande quantité, leur présence devient problématique", explique-t-elle.

"Il y a une vraie amnésie écologique générale"

Quant à la surmortalité des poissons, "les métaux lourds, certains résidus médicamenteux, les pesticides de type insecticides ou herbicides vont, selon leur nocivité propre et leur concentration dans l’environnement, provoquer une mortalité directe de la faune et surtout de la microfaune. (…). Ces pollutions chroniques sont moins visibles et apparaissent au grand jour lorsque des seuils de tolérance de la rivière sont dépassés et/ou que d’autres pollutions surviennent dans le même temps", précise le collectif SOS Loue sur son site. À ceux qui penseraient qu’apercevoir un poisson dans la Loue est signe de bonne santé de la rivière, Manon rafraichit les mémoires : "Il y a une vraie amnésie écologique générale : on s’habitue à ne voir que quelques poissons en concluant que tout va bien alors qu’il devrait y en avoir des milliers". En témoigne les relevés effectués par les fédérations de pêche, toujours plus catastrophiques d’une année sur l’autre : quand une année normale devrait ferrer 400 kilos de poissons, la pêche ne dépasse pas les 50 kilos aujourd’hui.

Des bactéries dangereuses pour l'Homme et les chiens

Pour ces raisons, Manon Silvant déconseille la baignade dans la Loue et ce à plusieurs titres. D’abord pour la santé humaine : certaines bactéries présentes dans l’eau pourraient s’avérer dangereuses pour l’Homme et pourraient causer de graves intoxications pour les chiens. "Bien sûr, c’est toujours une question de quantité. Or, à certains endroits, les concentrations peuvent être très importantes, donc aujourd’hui on a plus de chance d’être en contact avec des polluants", précise-t-elle. Secundo, pour la santé de l’eau : pour ne pas contribuer à détériorer encore davantage la rivière, haro sur les barrages et la crème solaire. "Le problème ce n’est pas les individus, c’est leur nombre. La surfréquentation tue la biodiversité.", tempère Manon Silvant.

Le collectif SOS Loue et rivières comtoises continue de se mobiliser pour médiatiser les problèmes et interpeller les pouvoirs publics.